Сколько серий и сезонов в сериале «В созвездии Стрельца»?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Сериал о «советском Пеле» – футболисте Эдуарде Стрельцове состоит из 1 сезона (8 серий). События сериала охватывают десять лет из жизни героя – с 1955 по 1964 год. Эдуарда Стрельцова можно было назвать баловнем судьбы: уже в 16 лет он попал в московский «Торпедо», а в 19 стал чемпионом Олимпиады, проходившей в австралийском Мельбурне. Однако неожиданное обвинение в изнасиловании, суд и жесткий приговор, казалось, поставили крест на футбольной карьере парня. Сериал, основанный на фактах из биографии советского футболиста, является художественной интерпретацией его биографии.

Главную роль в проекте исполнил Дмитрий Власкин, однако в сложных спортивных сценах его подменял дублер – футболист и тренер Владимир Маковский.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

