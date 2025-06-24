Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале в «Ходячие мертвецы: Мертвый город»?

Олег Скрынько 24 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» — многосерийный постапокалиптический триллер, представляющий собой спин-офф и продолжение известного сериала «Ходячие мертвецы» (2010–2022). Производством этой телефраншизы занимается AMC. В России «Ходячие мертвецы: Мертвый город» выходят в онлайн-кинотеатре Amediateka. Также шоу доступно на таких платформах, как «Кинопоиск», KION, «Иви» и других. На данный момент проект состоит из двух сезонов. Первый, вышедший в 2023 году, включает 6 эпизодов, тогда как второй, завершившийся 22 июня 2025 года, насчитывает 8 серий. Ожидается, что «Мертвый город» будет продлен на третий сезон.

