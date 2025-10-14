Сколько серий и сезонов в сериале «Уловки разума»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Уловки разума»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 октября 2025 Дата обновления ответа: 14 октября 2025

«Уловки разума» — российский детективный сериал, стартовавший 20 апреля 2024 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотетарах «Кинопоиск», PREMIER, «Иви», «Большое ТВ» и «24ТВ».

Сколько серий и сезонов включает сериал?

«Уловки разума» состоят из двух сезонов. Первый насчитывает четыре эпизода, а второй — 12.

О чем сериал

Действие разворачивается в провинциальном городке Любимове, покой в котором нарушает серия загадочных убийств молодых женщин. Следователь Кира Карелина предполагает, что эти преступления — дело рук серийного маньяка. Иной версии придерживается психотерапевт из Москвы Константин Холмогоров, который оказался вовлечен в расследование. На чьей же стороне окажется правда и удался ли главным героям поймать убийцу?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Уловки разума
Уловки разума детектив, мини-сериал
2024, Россия
7.0
