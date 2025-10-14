Сколько серий и сезонов в сериале «Уловки разума»?

«Уловки разума» — российский детективный сериал, стартовавший 20 апреля 2024 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотетарах «Кинопоиск», PREMIER, «Иви», «Большое ТВ» и «24ТВ».
«Уловки разума» состоят из двух сезонов. Первый насчитывает четыре эпизода, а второй — 12.
Действие разворачивается в провинциальном городке Любимове, покой в котором нарушает серия загадочных убийств молодых женщин. Следователь Кира Карелина предполагает, что эти преступления — дело рук серийного маньяка. Иной версии придерживается психотерапевт из Москвы Константин Холмогоров, который оказался вовлечен в расследование. На чьей же стороне окажется правда и удался ли главным героям поймать убийцу?
