Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Трудные подростки»?

Олег Скрынько 3 апреля 2025 Дата обновления: 3 апреля 2025
Наш ответ:

«Трудные подростки» — российский драматический сериал с элементами комедии, выходивший в 2019–2024 годах. Проект состоит из пяти сезонов. Первые четыре включают по восемь эпизодов, тогда как пятый насчитывает 12 серий. Общее число эпизодов — 44. Посмотреть сериал можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink. Также есть новогодний спецвыпуск, вышедший 27 декабря 2021 года.

По сюжету успешный в прошлом футболист Антон Ковалев выходит на свободу, проведя два года в тюрьме за хулиганство в нетрезвом состоянии. У Антона теперь не получается возобновить карьеру и получить достойную работу. В этот момент к Антону обращается руководитель центра трудных подростков Герман, под опекой которого находится в прошлом сам Антон. Герман предлагает Антону взяться за подготовку трудных подростков к локальной Олимпиаде. Антон соглашается и пытается найти общий язык с мятежными ребятами.

