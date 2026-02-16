Сколько серий и сезонов в сериале "Трешка"?

«Трешка» — комедийный сериал канала СТС, сразу же полюбившийся публике. Рассказываем, сколько в нем серий и сезонов.
В сериале «Трешка» один сезон, включающий в себя семнадцать серий. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов:
Воронеж, начало нулевых. В трехкомнатной квартире, где живут родители, 35-летняя Даша с дочерью-подростком пытается строить новые отношения с начальником Романом. Но внезапно возвращается бывший муж с обещаниями исправиться, а после пожара подселяется младшая сестра с мужем-авантюристом и двумя детьми. Теперь под одной крышей девять человек: Даша борется за повышение на заводе, дочь влюбляется в соседа, зять гоняется за легкими деньгами, а родители пытаются унять этот вечный хаос из ссор и дележа кастрюль.
