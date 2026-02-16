Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале "Трешка"?

Сколько серий и сезонов в сериале "Трешка"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 февраля 2026 Дата обновления ответа: 16 февраля 2026

«Трешка» — комедийный сериал канала СТС, сразу же полюбившийся публике. Рассказываем, сколько в нем серий и сезонов.

Точное количество эпизодов в комедии «Трешка»

В сериале «Трешка» один сезон, включающий в себя семнадцать серий. Публикуем подробный график выхода всех эпизодов:

  • Серия 1 — 2 февраля 2026
  • Серия 2 — 2 февраля 2026
  • Серия 3 — 3 февраля 2026
  • Серия 4 — 3 февраля 2026
  • Серия 5 — 4 февраля 2026
  • Серия 6 — 4 февраля 2026
  • Серия 7 — 5 февраля 2026
  • Серия 8 — 5 февраля 2026
  • Серия 9 — 9 февраля 2026
  • Серия 10 — 9 февраля 2026
  • Серия 11 — 10 февраля 2026
  • Серия 12 — 10 февраля 2026
  • Серия 13 — 11 февраля 2026
  • Серия 14 — 11 февраля 2026
  • Серия 15 — 12 февраля 2026
  • Серия 16 — 12 февраля 2026

О чем сериал:

Воронеж, начало нулевых. В трехкомнатной квартире, где живут родители, 35-летняя Даша с дочерью-подростком пытается строить новые отношения с начальником Романом. Но внезапно возвращается бывший муж с обещаниями исправиться, а после пожара подселяется младшая сестра с мужем-авантюристом и двумя детьми. Теперь под одной крышей девять человек: Даша борется за повышение на заводе, дочь влюбляется в соседа, зять гоняется за легкими деньгами, а родители пытаются унять этот вечный хаос из ссор и дележа кастрюль.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Трешка
Трешка комедия, ситком
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 13 комментариев
добрый день любимая передача!подскажите пожалуйста как попасть к Вам на передачу в качестве зрителя 1 комментарий
Как попасть зрителем на шоу «Песни от всей души»? 13 комментариев
Попросили ИИ определить, что круче — «Игра престолов» или «Рыцарь Семи Королевств»: едва не загнали нейросеть в тупик
Этот криминальный сериал NBC моментально стал хитом Netflix: хотя критики приняли его прохладно
Критики восхваляют, но один изъян все же есть: в «Рыцаре Семи Королевств» упустили важную сцену с Дунканом
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане»
Зашли «Трасса» и «Фишер»? Тогда попробуйте «Убийство в заливе» - попадает по настроению в десяточку
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь
Рэдклифф сделал неожиданное признание о фильмах по «Гарри Поттеру» — своему сыну их не покажет: счет в пользу сериала HBO
«Слесарь, алкаш, моральный слабак»: почему Баталов на дух не переносил Гошу из фильма Меньшова
«Эфирная диарея» с Колесниковым на 820 серий: начали сериал за здравие, закончили рейтингом 1.7
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить
Если «Карнавал» – ваш любимый фильм, вы пройдете этот тест на раз-два: вас ждут 5 хитрых вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше