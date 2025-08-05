Сколько серий и сезонов в сериале «Султан моего сердца»?

«Султан моего сердца» — турецкая историческая мелодрама, вышедшая в январе 2019 года. Первый и единственный сезон состоит из 24 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 50 минут. В России сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Иви», KION, «Кинопоиск», PREMIER, Большое ТВ, а также на сервисе «VK Видео».
Действие разворачивается в Стамбуле в начале XIX века. По сюжету чиновничья дочь Анна знакомится с османским султаном Махмудом II. Тот, будучи под впечатлением от ума девушки, нанимает ее в качестве гувернантки для своих детей. Анне приходится согласиться под нажимом русского посла Дмитрия. В дальнейшем Анна осознает, что влюбилась в Махмуда. Более того, он отвечает ей взаимностью.
Авторизация по e-mail