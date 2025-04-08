Сколько серий и сезонов в сериале «Спрячь меня»?

Наш ответ:

«Спрячь меня» — турецкий мелодраматический сериал, выходивший в 2023–2024 годах. Шоу состоит из одного сезона, который включает 26 эпизодов. Продолжительность каждого составляет от 2 до 2,5 часов. Премьера в Турции состоялась 2 ноября 2023 года. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви» и Okko. 15 февраля 2025 года сериал стартовал на телеканале «Домашний».



В центре сюжета — избалованные Мете и Наз, происходящие из богатых семейств. Они привыкли, что им достается все, чего они желают. Когда они были маленькими, их родители заключили договор, что дети, повзрослев, поженятся. Однажды Мете встречает Инджилу, работавшую на Наз в качестве служанки. Эта встреча побуждает Мете переосмыслить свою жизнь.