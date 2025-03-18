Сколько серий и сезонов в сериале «Спросите медсестру»?

Наш ответ:

«Спросите медсестру» — российский мелодраматический сериал на медицинскую тематику. Шоу состоит из двух сезонов. Каждый включает по восемь эпизодов. Таким образом, всего проект насчитывает 16 серий. Первый сезон вышел в 2021 году, а заключительная серия второго стала доступна 22 марта 2025 года.



В центре сюжета — талантливый реаниматолог Валерия, работающая в престижной клинике. Ее жизнь складывается удачно: карьера, планы дочери на поступление в вуз, роман с главврачом. Однако все рушится, когда, пытаясь спасти наркозависимую девушку, Валерия идет на рискованный шаг, но терпит неудачу. Отец девушки, влиятельный Ревзин, мстит ей, лишая права работать врачом и угрожая ее дочери. Чтобы спасти ребенка, Валерия уезжает в Петрозаводск, скрывая свое прошлое. Теперь она простая медсестра, которой нельзя привлекать внимания.