Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Спросите медсестру»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Спросите медсестру»?

Олег Скрынько 18 марта 2025 Дата обновления: 18 марта 2025
Наш ответ:

«Спросите медсестру» — российский мелодраматический сериал на медицинскую тематику. Шоу состоит из двух сезонов. Каждый включает по восемь эпизодов. Таким образом, всего проект насчитывает 16 серий. Первый сезон вышел в 2021 году, а заключительная серия второго стала доступна 22 марта 2025 года.

В центре сюжета — талантливый реаниматолог Валерия, работающая в престижной клинике. Ее жизнь складывается удачно: карьера, планы дочери на поступление в вуз, роман с главврачом. Однако все рушится, когда, пытаясь спасти наркозависимую девушку, Валерия идет на рискованный шаг, но терпит неудачу. Отец девушки, влиятельный Ревзин, мстит ей, лишая права работать врачом и угрожая ее дочери. Чтобы спасти ребенка, Валерия уезжает в Петрозаводск, скрывая свое прошлое. Теперь она простая медсестра, которой нельзя привлекать внимания.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Спросите медсестру
Спросите медсестру драма, мелодрама
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше