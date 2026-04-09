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Сколько серий и сезонов в сериале «Скамейка запасных»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 9 апреля 2026 Дата обновления ответа: 9 апреля 2026

Российский мини-сериал «Скамейка запасных» (2025–2026) состоит из одного сезона, который включает в себя четыре серии. Сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

О чем сериал

Это ироничная детективная мелодрама о работе сотрудников Следственного комитета, которых из-за ошибок или строптивого характера перевели в «неперспективное» подразделение. Списанные системой профессионалы («запасные») доказывают свою состоятельность, раскрывая сложные дела, несмотря на запятнанную репутацию.

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Скамейка запасных
Скамейка запасных детектив, криминал
2026, Россия
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