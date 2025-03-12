Сколько серий и сезонов в сериале "Разделение"?

Наш ответ:

«Разделение» - фантастический телесериал AppleTV. Рассказываем, из скольки серий и сезонов состоит антиутопия на сегодняшний день.

Сколько серий в 1 сезоне сериала "Разделение"

Первый сезон вышел в 2022 году и состоял из девяти эпизодов.

Сколько серий во 2 сезоне сериала "Разделение"

Второй сезон стартовал 17 января 2025 года и включает в себя десять эпизодов

О чем сериал "Разделение"

По сюжету компания Lumon Industries разработала уникальный метод контроля сотрудников — «процедуру разделения», которая полностью изолирует рабочие воспоминания от личных. Марк решается пройти эту процедуру, но со временем начинает задаваться вопросом, насколько это решение было правильным. В новом сезоне главный герой продолжит выяснять о компании новые детали, которые позволят ему узнать о собственной жизни немало шокирующих подробностей.



Впереди зрителей будет ждать третий сезон, но его дата выхода и точное количество эпизодов неизвестны.