Сколько серий и сезонов в сериале «Провинциальный детектив»?

«Провинциальный детектив» — российский детективно-мелодраматический сериал, выходивший в 2022–2023 годах. Проект насчитывает два сезона. Первый включает шестнадцать эпизодов, тогда как второй — двенадцать эпизодов. Длительность каждоый серии составляет около 44 минут. Ныне сериал доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», «Иви», KION, PREMIER и «Смотрешка».
Действие разворачивается в маленьком, но древнем городе. Здесь проживают руководительница местной библиотекой Татьяна Дашкова и медсестра Ольга Брянцева, которые дружат с детских лет. Героини отлично дополняют друг друга по части характера и личных качеств. Вместе Татьяна и Ольга расследуют запутанные преступления, черпая вдохновение и подсказки из классики детективной литературы.
