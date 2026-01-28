Сколько серий и сезонов в сериале «Позывной "Альфа"»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Позывной “Альфа”»?

«Позывной “Альфа”» — российский сериал в жанре боевика. Премьера состоялась 18 января 2026 года.

Сколько серий и сезонов включает сериал?

«Позывной “Альфа”» на данный момент состоит из одного сезона, который насчитывает 4 эпизода.

О чем сериал

Отряд «Альфа» под руководством полковника Енисеея проводит серию успешных операций против террористов: начиная с штурма торгового центра, в котором сбегает мстительный Али, и заканчивая освобождением самолета в Сочи, а также подавлением тюремного бунта с участием предателя из ФСИН. Новый сотрудник Кортик показывает высокую интуицию и смелость, способствуя раскрытию секрета о тайном Счетоводе — лидере преступной группировки. Несмотря на личные опасности и сложные обстоятельства, бойцы «Альфы» успешно нейтрализуют врага без потерь, демонстрируя не только профессиональные навыки, но и преданность своим близким и делу.

