Сколько серий и сезонов в сериале «Почка»?

Наш ответ:

«Почка» — российский комедийно-драматический сериал, стартовавший в 2021 году в онлайн-кинотеатре KION. На данный момент шоу включает три сезона. Третий вышел в марте 2025 года. В первом сезоне 10 эпизодов, а во втором и третьем по восемь.



Главная героиня — инспектор пожарного надзора МЧС России Наталья Кустова. Это бойкая девушка, которая во всем стремится добиться выгоды, ради чего не погнушается даже обвести вокруг пальцев своих родственников. Однажды Наташа узнает, что ей грозит смерть. Спасти ее может только новая почка от подходящего донора. Во втором сезоне Наташа ищет почки для нескольких десятков других людей, а также запускает подпольную трансплантационную клинику. В третьем сезоне, чтобы избежать тюрьмы, главная героиня ищет себе новорожденного ребенка.