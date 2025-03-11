Сколько серий и сезонов в сериале «Основание: Осман»?

Наш ответ:

«Основание: Осман» — турецкий исторический сериал, представляющий собой продолжение «Воскресшего Эртугрула». Действие разворачивается на рубеже XIII–XIV веков и повествует о расширении государства турков-османов, когда молодой Осман I Гази унаследовал престол от Эртугрула. Осман завоевал большую часть Византии, обеспечив туркам выход к Мраморному и Черному морям.



Премьера состоялась в ноябре 2019 года. На данный момент сериал состоит из шести сезонов. Шестой выходит в настоящее время. В России шоу в полном объеме доступно в онлайн-кинотеатре «Иви». Первый сезон включает 27 эпизодов, второй — 37, третий — 34, четвертый — 32, пятый — 34. В рамках шестого сезона будет минимум 25 серий, но не исключено, что в итоге их будет больше.