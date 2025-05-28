Сколько серий и сезонов в сериале «Одни из нас»?

«Одни из нас» — американская постапокалиптическая драма, выходящая на канале HBO. Сериал основан на видеоигре The Last of Us. Проект состоит из двух сезонов. Первый, включающий девять эпизодов, вышел в первой половине 2023 года. Второй сезон стартовал 13 апреля 2025 года, тогда как седьмая и заключительная серия вышла 25 мая. Создатели уже работают над третьим сезоном.
Действие разворачивается спустя двадцать лет после начала пандемии смертоносного грибкового вируса, который паразитирует на людях и превращает их в зомби. В центре сюжета — бывший строитель Джоэл, который соглашается стать проводником для своенравной 14-летней девочки Элли. Вместе они отправляются в полное опасностей путешествие.
