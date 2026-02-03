Сколько серий и сезонов в сериале "Ночной администратор"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 3 февраля 2026 Дата обновления ответа: 3 февраля 2026

«Ночной администратор» — британский шпиоский сериал, в 2026 году вернувшийся со 2 сезоном.

Количество эпизодов в «Ночном администраторе»

В сериале «Ночной администратор» 2 сезона и 12 серий. Публикуем подробный график выхода эпизодов:

Сезон 1

  • Серия 1 — 21 февраля 2016
  • Серия 2 — 28 февраля 2016
  • Серия 3 — 6 марта 2016
  • Серия 4 — 13 марта 2016
  • Серия 5 — 20 марта 2016
  • Серия 6 — 27 марта 2016

Сезон 2

  • Серия 1 — 1 января 2026
  • Серия 2 — 1 января 2026
  • Серия 3 — 11 января 2026
  • Серия 4 — 18 января 2026
  • Серия 5 — 25 января 2026
  • Серия 6 — 1 февраля 2026

О чем сериал:

Это история о бывшем солдате, движимом одной целью — местью. После гибели возлюбленной он использует свой военный опыт, чтобы внедриться в окружение могущественного торговца оружием, причастного к трагедии. Его план — не просто убийство, а полное уничтожение военной империи врага. Для этого ему предстоит раскрыть его тайны и пройти через смертельно опасные испытания.

Ночной администратор
Ночной администратор драма, триллер
2016, Великобритания/США
7.0
