Сколько серий и сезонов в сериале «Ничто не случается дважды»?

«Ничто не случается дважды» — украинский мелодраматический сериал, выходивший в 2019–2020 годах. Проект состоит из двух сезонов. Первый включает шестнадцать эпизодов, а второй — восемь. Таким образом, общее количество серий — 24.



Часть событий разворачивается в начале 90-х в маленьком пограничном городе, куда приезжают молодожены Дмитрий и Катя. При этом Катя влюбляется в местного замполита Огнева. В то же время майор Калинин никак не решится сделать предложение Раисе, поскольку на самом деле любит другую. Внезапно в городке происходит трагедия, вследствие которой гибнут люди. Другая часть событий имеет место спустя 20 лет. Огнев, став преуспевающим предпринимателем, знакомится с Машей, которая необычайно похожа на Катю. Огнев до сих пор любит Катю, потому не намерен упускать Машу. Также выясняется, что масштабная трагедия 20-летней давности не была случайной.