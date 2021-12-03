Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале Netflix «Арсен Люпен»?

Сколько серий и сезонов в сериале Netflix «Арсен Люпен»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Французский сериал «Арсен Люпен», создатели которого вдохновлялись книгами о «джентльмене-грабителе» Арсене Люпене, в настоящее время состоит из двух сезонов. Каждый из них содержит по 5 серий, таким образом, на данный момент вышло 10 серий. В сериале рассказывается об уборщике Лувра Ассане Диопе. Много лет назад отец героя был несправедливо обвинен в краже. Не выдержав позора, он повесился в тюрьме. Ассан выходит на след тех, кто подставил его отца, и решается совершить возмездие. Премьера первого сезона, получившего подзаголовок «В тени Арсена», состоялась 8 января 2021 года. Проект с нетривиальным сюжетом быстро попал в топ самых просматриваемых. Создатели решили не затягивать с выходом продолжения и выпустили второй сезон уже в июне 2021 года.

Кроме того, официально объявлено, что третьему сезону – быть. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Омар Си
Омар Си
Omar Sy
Людивин Санье
Людивин Санье
Ludivine Sagnier
Эрве Пьер
Hervé Pierre
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше