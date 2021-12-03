Сколько серий и сезонов в сериале Netflix «Арсен Люпен»?

Наш ответ:

Французский сериал «Арсен Люпен», создатели которого вдохновлялись книгами о «джентльмене-грабителе» Арсене Люпене, в настоящее время состоит из двух сезонов. Каждый из них содержит по 5 серий, таким образом, на данный момент вышло 10 серий. В сериале рассказывается об уборщике Лувра Ассане Диопе. Много лет назад отец героя был несправедливо обвинен в краже. Не выдержав позора, он повесился в тюрьме. Ассан выходит на след тех, кто подставил его отца, и решается совершить возмездие. Премьера первого сезона, получившего подзаголовок «В тени Арсена», состоялась 8 января 2021 года. Проект с нетривиальным сюжетом быстро попал в топ самых просматриваемых. Создатели решили не затягивать с выходом продолжения и выпустили второй сезон уже в июне 2021 года.