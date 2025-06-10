Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Нереалити»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Нереалити»?

Олег Скрынько 10 июня 2025 Дата обновления: 10 июня 2025
Наш ответ:

«Нереалити» — российский комедийно-драматический сериал. Премьера состоялась 19 апреля 2022 года в онлайн-кинотеатрах KION и PREMIER. Позже шоу вышло в эфир телеканала ТНТ. На данный момент проект включает два сезона. Первый насчитывает 10 эпизодов, а второй — 8. Второй сезон стартовал на KION 1 июня 2025 года.

Главной героиней выступает девушка Рита, которая на протяжении десяти лет снималась в популярном реалити-шоу, где она пыталась обрести любовь, но вместе с тем устраивала скандалы. Случилось так, что Риту выгнали из проекта. Пребывая в тяжелом финансовом положении, девушка возвращается в родной город Костров, где ей совсем не рады.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Нереалити
Нереалити комедия
2022, Россия
0.0
