Наш ответ:

«Моя жизнь с мальчиками Уолтер» — драматический сериал совместного производства США и Великобритании, который выходит на стриминге Netflix.

Синопсис гласит:

После личной утраты подросток переезжает в тихий провинциальный город, где начинает жить в доме многодетной семьи своей опекунши. Здесь ей предстоит заново учиться верить в любовь, находить надежду и строить крепкие дружеские связи.

Сколько серий и сезонов в сериале «Моя жизнь с мальчиками Уолтер»

На данный момент в эфир вышел один сезон, включающий в себя 10 эпизодов. Все серии вышли 7 декабря 2023 года.

Уже 28 августа 2025 года стартует второй сезон. Однако точное количество грядущих эпизодов еще неизвестно.

Как создавался сериал

Шоураннером и исполнительным продюсером выступила Мелани Халсалл. Первый сезон снимали с марта по сентябрь 2022 года в канадской провинции Альберта, включая Калгари, Кокрейн и Кроссфилд. Съемки второго сезона проходили июля по ноябрь 2024-го.