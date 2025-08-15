Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале "Моя жизнь с мальчиками Уолтер"?

Сколько серий и сезонов в сериале "Моя жизнь с мальчиками Уолтер"?

Олег Скрынько 15 августа 2025 Дата обновления: 15 августа 2025
Наш ответ:

«Моя жизнь с мальчиками Уолтер» — драматический сериал совместного производства США и Великобритании, который выходит на стриминге Netflix.

Синопсис гласит:

После личной утраты подросток переезжает в тихий провинциальный город, где начинает жить в доме многодетной семьи своей опекунши. Здесь ей предстоит заново учиться верить в любовь, находить надежду и строить крепкие дружеские связи.

Сколько серий и сезонов в сериале «Моя жизнь с мальчиками Уолтер»

На данный момент в эфир вышел один сезон, включающий в себя 10 эпизодов. Все серии вышли 7 декабря 2023 года.

Уже 28 августа 2025 года стартует второй сезон. Однако точное количество грядущих эпизодов еще неизвестно.

Как создавался сериал

Шоураннером и исполнительным продюсером выступила Мелани Халсалл. Первый сезон снимали с марта по сентябрь 2022 года в канадской провинции Альберта, включая Калгари, Кокрейн и Кроссфилд. Съемки второго сезона проходили июля по ноябрь 2024-го.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моя жизнь с мальчиками Уолтер
Моя жизнь с мальчиками Уолтер драма
2023, Великобритания/США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше