Сколько серий и сезонов в сериале «Мертвая точка»?

Российский детективный сериал «Мертвая точка» состоит из одного сезона, включающего 16 серий. Премьера состоялась 18 марта 2026 года на телеканале НТВ. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

Рита Галич — юрист по жилищному праву, работающая в социальном центре. Она считала свою жизнь предсказуемой и стабильной. Но все круто изменилось в один момент: ей сообщили, что ее уважаемый отец — Евгений Владимирович, популярный адвокат и профессор — оказался в центре шокирующего обвинения. Его поймали прямо на месте убийства аспирантки. Вся правда, казалось, очевидна. Но для Риты звучало как страшный кошмар, который нельзя принять за истину. Она решает, что должна сама раскрыть правду и отбросить тень сомнений, нависшую над ее отцом, какими бы страшными ни казались обстоятельства.