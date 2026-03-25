Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На деревню дедушке 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Мертвая точка»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Мертвая точка»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 марта 2026 Дата обновления ответа: 25 марта 2026

Российский детективный сериал «Мертвая точка» состоит из одного сезона, включающего 16 серий. Премьера состоялась 18 марта 2026 года на телеканале НТВ. Также шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Иви».

О чем сериал

Рита Галич — юрист по жилищному праву, работающая в социальном центре. Она считала свою жизнь предсказуемой и стабильной. Но все круто изменилось в один момент: ей сообщили, что ее уважаемый отец — Евгений Владимирович, популярный адвокат и профессор — оказался в центре шокирующего обвинения. Его поймали прямо на месте убийства аспирантки. Вся правда, казалось, очевидна. Но для Риты звучало как страшный кошмар, который нельзя принять за истину. Она решает, что должна сама раскрыть правду и отбросить тень сомнений, нависшую над ее отцом, какими бы страшными ни казались обстоятельства.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мертвая точка
Мертвая точка детектив, драма
2026, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как детям попасть на шоу "Суперниндзя"? 9 комментариев
Кто выжил после крушения яхты в сериале "Клюквенный щербет"? 1 комментарий
Где снимали фильм «Шестой»? 1 комментарий
Пилинг лица уксусом — кожа омолаживается, поры сужаются: нашли такой лайфхак в Сети, что о нем думает дерматолог
Не спешите выкидывать старые контейнеры: 5 гениальных идей, как превратить хлам в золото — потратите ровно 0 рублей
Бетон и асфальт — деньги закопанные в грязь: давно нашли более дешевый способ обустроить въезд на участок
17 мгновений… Сибири? Детектив о современном Штирлице сняли авторы «Первого отдела»: не угадаете, кем «заменили» Тихонова
Фанаты «Оно: Добро пожаловать в Дерри», крепитесь: сериал не отменили, но хороших новостей, увы, мало
Первый анонс «Форсажа 11» моментально взорвал Сеть... но оказался фальшивкой — Вин Дизель обвел фанатов вокруг пальца
Пока НТВ грузит мрачняком, «Россия» показывает уютный хит с 8,3 баллами на Иви — «все держится на эмоциях»
«Меня научили спорить лишь с теми, кто проходит тест до конца»: угадайте героя «Семнадцати мгновений весны» по реплике
Хюррем курила, султан играл в кубики? Что пропало на 5 кадрах из «Великолепного века» (тест)
В этом сериале интрига не отпускает до титров: напоминает «Настоящий детектив» и «выдает такое», чего не ждешь
Ни одного ученого, зато 89% положительных отзывов на «томатах»: Netflix выпустил достойную замену «Теории большого взрыва»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше