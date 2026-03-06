Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале "Лепила"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 марта 2026 Дата обновления ответа: 6 марта 2026

«Лепила» — криминальный детектив, выпущенный каналом НТВ в 2026 году.

Точное количество сезонов и серий

В сериале «Лепила» на сегодняшний день 1 сезон и 16 серий. Публикуем подробный график их выхода:

  • Серия 1 — 25 февраля 2026
  • Серия 2 — 25 февраля 2026
  • Серия 3 — 26 февраля 2026
  • Серия 4 — 26 февраля 2026
  • Серия 5 — 27 февраля 2026
  • Серия 6 — 27 февраля 2026
  • Серия 7 — 2 марта 2026
  • Серия 8 — 2 марта 2026
  • Серия 9 — 3 марта 2026
  • Серия 10 — 3 марта 2026
  • Серия 11 — 4 марта 2026
  • Серия 12 — 4 марта 2026
  • Серия 13 — 5 марта 2026
  • Серия 14 — 5 марта 2026
  • Серия 15 — 6 марта 2026
  • Серия 16 — 6 марта 2026

О чем сериал:

У Сергея Рашидова всё в жизни было хорошо: он талантливый хирург, любимая жена, уютный дом в Душанбе. Но в один миг всё рушится — прямо в его квартиру врывается спецназ и задерживает врача по подозрению в торговле наркотиками. Жена Сергея, Марина, пытается спасти мужа и идёт за помощью к полковнику Азизу, даже не догадываясь, что именно этот человек и стоит за криминальным бизнесом.

В камере Рашидов оказывается рядом с террористом Ахатом и против своей воли оказывается втянут в дерзкий побег. Теперь дорога домой для него закрыта. Чтобы выжить, Сергей вынужден бежать из страны и начинать жизнь с чистого листа — с чужим паспортом в руках. Так бывший уважаемый хирург превращается в обычного московского дворника по имени Джура, скрываясь от прошлого, которое в любой момент может его настигнуть.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лепила
Лепила детектив, криминал
2026, Россия
0.0
