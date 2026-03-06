Сколько серий и сезонов в сериале "Лепила"?

«Лепила» — криминальный детектив, выпущенный каналом НТВ в 2026 году.

В сериале «Лепила» на сегодняшний день 1 сезон и 16 серий. Публикуем подробный график их выхода:

У Сергея Рашидова всё в жизни было хорошо: он талантливый хирург, любимая жена, уютный дом в Душанбе. Но в один миг всё рушится — прямо в его квартиру врывается спецназ и задерживает врача по подозрению в торговле наркотиками. Жена Сергея, Марина, пытается спасти мужа и идёт за помощью к полковнику Азизу, даже не догадываясь, что именно этот человек и стоит за криминальным бизнесом.



В камере Рашидов оказывается рядом с террористом Ахатом и против своей воли оказывается втянут в дерзкий побег. Теперь дорога домой для него закрыта. Чтобы выжить, Сергей вынужден бежать из страны и начинать жизнь с чистого листа — с чужим паспортом в руках. Так бывший уважаемый хирург превращается в обычного московского дворника по имени Джура, скрываясь от прошлого, которое в любой момент может его настигнуть.