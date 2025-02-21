Сколько серий и сезонов в сериале «Кремень»?

«Кремень» — российский сериал в котором сочетаются боевик, криминал и детектив. Премьера первого сезона состоялась 25 апреля 2012 года, а в 2013 году вышел второй сезон, получивший подзаголовок «Освобожление». Каждый из сезонов включает по четыре эпизода. В центре сюжета — майор краповых беретов Шаманов, который приезжает в провинциальный городок в гости к боевому товарищу. Там Шаманов обнаруживает, что местные жители живут без прав и пребывают в униженном и угнетенном положении. Герой решает не оставаться в стороне и бросает вызов местной порочной власти, которая за годы своего господства набрала огромную мощь.
Авторизация по e-mail