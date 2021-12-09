Меню
Сколько серий и сезонов в сериале «Красавица и чудовище» (2021)?

Сколько серий и сезонов в сериале «Красавица и чудовище» (2021)?

9 декабря 2021
Наш ответ:

Российский мелодраматический сериал состоит из 1 сезона (4 серии). В центре сюжета – преподаватель бальных танцев Алена. Детство и юность ее прошли в старинной усадьбе Щеколдино, сюда же она вернулась, чтобы обучать детей и взрослых искусству танца. Однако спокойное течение жизни нарушает появление бизнесмена Доронина. Мужчина намерен построить в этих краях молочную ферму и готов пойти на что угодно, чтобы выкупить землю, на которой находится усадьба, и заняться своим бизнесом. Правда, Алена не намерена так просто отдавать усадьбу в чужие руки…

В увлекательном романтическом сериале снимались Екатерина Олькина («Течет река Волга», «Пока станица спит», «Замок из песка») и Виталий Кудрявцев («Курортный роман», «Особый случай», «Неверная»).

 

