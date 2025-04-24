Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале "Капитанша"?

Сколько серий и сезонов в сериале "Капитанша"?

Олег Скрынько 24 апреля 2025 Дата обновления: 24 апреля 2025
Наш ответ:

«Капитанша» - популярная отечественная драма, выходившая с 2017 по 2019 год. За это время на экранах показали два сезона, включающих в себя тридцать два эпизода.

Напомним сюжет. Александра лишилась родителей в автокатастрофе и осталась на попечении родственников из деревни, которые были больше заинтересованы в её наследстве, чем в заботе о ней. Жизнь у строгой тётки превратилась в постоянную борьбу: Саше приходилось выполнять всю тяжелую работу по дому. Она мечтала вырваться и поступить в художественный колледж, но обстоятельства складываются иначе — чтобы спасти репутацию и обеспечить ребёнку будущее, ей приходится выйти замуж за человека, которого она не любит, — сурового капитана Леонида. Однако даже такой брак Александра не намерена воспринимать как приговор: только сильная и решительная женщина способна превратить холодный союз в настоящую семью, и Саша готова этой женщиной стать.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Капитанша
Капитанша драма
2017, Россия
0.0
