Сколько серий и сезонов в сериале "Капитанша"?

Наш ответ:

«Капитанша» - популярная отечественная драма, выходившая с 2017 по 2019 год. За это время на экранах показали два сезона, включающих в себя тридцать два эпизода.



Напомним сюжет. Александра лишилась родителей в автокатастрофе и осталась на попечении родственников из деревни, которые были больше заинтересованы в её наследстве, чем в заботе о ней. Жизнь у строгой тётки превратилась в постоянную борьбу: Саше приходилось выполнять всю тяжелую работу по дому. Она мечтала вырваться и поступить в художественный колледж, но обстоятельства складываются иначе — чтобы спасти репутацию и обеспечить ребёнку будущее, ей приходится выйти замуж за человека, которого она не любит, — сурового капитана Леонида. Однако даже такой брак Александра не намерена воспринимать как приговор: только сильная и решительная женщина способна превратить холодный союз в настоящую семью, и Саша готова этой женщиной стать.