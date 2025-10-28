Сколько серий и сезонов в сериале "Бродяга"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 октября 2025 Дата обновления ответа: 28 октября 2025

«Бродяга» — российский детективный сериал, вышедший на ТВЦ в 2025 году.

Синопсис гласит:

Бездомный Борис находит на свалке окровавленный утюг и пытается заинтересовать полицию, но его никто не слушает. Следователь Валерия Перова, расследуя гибель девушки, официально признанную ДТП, обнаруживает на голове жертвы след, похожий на удар утюгом. Неожиданная помощь Бориса кардинально меняет ход дела, однако истинные мотивы и прошлое самого бездомного остаются для Валерии главной загадкой.

Сколько сезонов и серий в сериале «Бродяга»

На данный момент вышло 2 сезона, включающих в себя 8 эпизодов. Будет ли у шоу продолжение, неизвестно. Публикуем подробный график выхода серий, доступных для просмотра:

Сезон 1

  • Серия 1 — 19 апреля 2025
  • Серия 2 — 19 апреля 2025
  • Серия 3 — 19 апреля 2025
  • Серия 4 — 19 апреля 2025

Сезон 2

  • Серия 1 — 16 октября 2025
  • Серия 2 — 16 октября 2025
  • Серия 3 — 16 октября 2025
  • Серия 4 — 16 октября 2025

