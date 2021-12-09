Сколько серий и сезонов в сериале «Без тебя» (2021)?

Украинский драматический сериал состоит из 1 сезона (16 серий). Премьера состоялась в апреле 2021 года на ТРК «Украина». Главная героиня, Катя Жаринова, родилась в семье следователя. Отец ее перешел дорогу местному криминальному авторитету, за что тот учинил над Жариновым и его близкими жестокую расправу. В живых осталась лишь одна Катя. Сироту берет под свое крыло ее крестный, домушник Григорий. Под его началом девочка осваивает криминальные таланты и становится профессиональной аферисткой. Став взрослой, она меняет имя и становится Кларой. Однажды Катя попадает в руки правосудия, но следователь Дмитрий готов пойти навстречу, если Клара поможет ему в поимке таинственного серийного убийцы…
Главные роли в сериале исполнили Вера Шпак, Александр Константинов, Мария Дмитриева.
