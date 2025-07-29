Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Анна медиум»?

Сколько серий и сезонов в сериале «Анна медиум»?

Олег Скрынько 29 июля 2025 Дата обновления: 29 июля 2025
Наш ответ:

«Анна медиум» — российский детективно-мелодраматический сериал, стартовавший в 2021 году. На данный момент проект включает пять сезонов. Первый насчитывает 12 эпизодов, тогда как второй, третий, четвертый и пятый состоят из 16 серий каждый. Шоу выходит на телеканале «Россия 1», а также доступно в онлайн-кинотеатре «Смотрим».

Проект представляет собой отечественную адаптацию сериала «Медиум» (2005–2011), который выходил на NBC. В центре сюжета — примерная жена и мать троих детей Анна Островская, которая однажды обнаруживает, что способна разговаривать с умершими. Сначала это наводит на Анну страх, но затем она использует свой необыкновенный дар, чтобы раскрывать самые запутанные преступления, сотрудничая с полицией.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анна Медиум
Анна Медиум детектив
2021, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше