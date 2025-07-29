Сколько серий и сезонов в сериале «Анна медиум»?

Наш ответ:

«Анна медиум» — российский детективно-мелодраматический сериал, стартовавший в 2021 году. На данный момент проект включает пять сезонов. Первый насчитывает 12 эпизодов, тогда как второй, третий, четвертый и пятый состоят из 16 серий каждый. Шоу выходит на телеканале «Россия 1», а также доступно в онлайн-кинотеатре «Смотрим».



Проект представляет собой отечественную адаптацию сериала «Медиум» (2005–2011), который выходил на NBC. В центре сюжета — примерная жена и мать троих детей Анна Островская, которая однажды обнаруживает, что способна разговаривать с умершими. Сначала это наводит на Анну страх, но затем она использует свой необыкновенный дар, чтобы раскрывать самые запутанные преступления, сотрудничая с полицией.