Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в сериале «Анна-детективъ»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Российский детективный сериал, рассказывающий о расследованиях судебного следователя Якова Штольмана и медиума Анны Мироновой, состоит из двух сезонов, которые включают в себя 96 серий. Премьера пилотного эпизода состоялась в ноябре 2016 года на телеканале «ТВ-3». Изначально создатели не планировали съемки второго сезона, завершить историю и расставить все точки над «i» должен был полнометражный телевизионный фильм. Однако впоследствии на волне успеха первого сезона «Анны-детектива» было принято решение о продолжении.

Показ второго сезона проходил на телеканале «ТВ Центр» с ноября 2020 года по март 2021 года. После этого сериал был закрыт.

 

