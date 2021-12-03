Сколько серий и сезонов в сериале «Адвокат»?

Наш ответ:

Сериал, главную роль в котором исполнил Андрей Соколов, состоит из девяти сезонов. В общей сложности на экраны вышло 165 серий. Премьера «Адвоката» состоялась в 2004 году на телеканале НТВ. Последние эпизоды были показаны в ноябре 2011 года. Главную роль в проекте исполнил Андрей Соколов, помощниц адвоката в разное время сыграли Ирина Низина и Татьяна Черкасова. В центре сюжета – адвокат по уголовным делам Алексей Николаевич Зимин. На протяжении сериала к герою обращаются самые разные люди, попавшие в безвыходные, казалось бы, ситуации. К каждому делу Зимин подходит с колоссальной ответственностью, делая все, чтобы правда оказалась на стороне его клиентов.