Сколько серий и сезонов в сериале «Адвокат»?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Сериал, главную роль в котором исполнил Андрей Соколов, состоит из девяти сезонов. В общей сложности на экраны вышло 165 серий. Премьера «Адвоката» состоялась в 2004 году на телеканале НТВ. Последние эпизоды были показаны в ноябре 2011 года. Главную роль в проекте исполнил Андрей Соколов, помощниц адвоката в разное время сыграли Ирина Низина и Татьяна Черкасова. В центре сюжета – адвокат по уголовным делам Алексей Николаевич Зимин. На протяжении сериала к герою обращаются самые разные люди, попавшие в безвыходные, казалось бы, ситуации. К каждому делу Зимин подходит с колоссальной ответственностью, делая все, чтобы правда оказалась на стороне его клиентов.

Герой не останавливается перед трудностями и даже рискует жизнью во имя истины.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Андрей Соколов
Андрей Соколов
Татьяна Черкасова
Татьяна Черкасова
Ольга Блок-Миримская
Olga Blok-Mirimskaya
