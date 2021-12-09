Сколько серий и сезонов в дораме «Арсенал военной академии»?

Наш ответ:

Дорама состоит из 1 сезона (48 серий). В центре сюжета – девушка по имени Се Сян. Ее брат-близнец Се Лячен всегда мечтал попасть в военную академию. Однако он погиб, так и не воплотив свою заветную мечту в реальность. В память о близком человеке Се Сян решает отправиться в военную академию под его именем. Выдавая себя за брата, она успешно поступает в престижное заведение. Впереди у Се Сян – немало трудностей, ведь ей предстоит не только побороть свои страхи, но и наравне с другими курсантами приступить к тяжелым и изматывающим тренировкам.