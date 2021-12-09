Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Сколько серий и сезонов в дораме «Арсенал военной академии»?

Сколько серий и сезонов в дораме «Арсенал военной академии»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Дорама состоит из 1 сезона (48 серий). В центре сюжета – девушка по имени Се Сян. Ее брат-близнец Се Лячен всегда мечтал попасть в военную академию. Однако он погиб, так и не воплотив свою заветную мечту в реальность. В память о близком человеке Се Сян решает отправиться в военную академию под его именем. Выдавая себя за брата, она успешно поступает в престижное заведение. Впереди у Се Сян – немало трудностей, ведь ей предстоит не только побороть свои страхи, но и наравне с другими курсантами приступить к тяжелым и изматывающим тренировкам.

Главные роли в дораме достались Бай Лу («Нелегко быть королем», «Мир задолжал мне первую любовь», «Властелин Цзю Лю») и Кевину Сюй («Гора Священного меча», «Танец империи», «Влюбиться в твою улыбку»). Кстати, они уже снимались вместе в сериале 2019 года «Легенды».

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Бай Лу
Бай Лу
Lu Bai
Кевин Сюй
Kai Xu
Тоби Ли
Toby Lee
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше