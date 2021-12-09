Сколько серий и сезонов в боевике «Под прикрытием»?

Остросюжетный сериал, премьера которого состоялась летом 2021 года на телеканале НТВ, состоит из 1 сезона (16 серий). Сериал рассказывает о работе секретного вневедомственного отдела, которым руководит полковник Егор Соболь. Вместе со своими боевыми товарищами Глебом Дороховым и Николаем Аксеновым он идет по следу преступной группировки, возглавляет которую неуловимый бандит по прозвищу Призрак. Добраться до него оказывается не так просто, ведь члены банды, попав в руки правосудия, дабы сохранить тайну, совершают самоубийство.
Главные роли в проекте исполнили Павел Трубинер, Андрей Ильин, Владимир Ильин, Алина Постникова, Илья Малаков.
