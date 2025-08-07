Сколько лет героиням сериала "Отчаянные домохозяйки"?

Наш ответ:

В первом сезоне «Отчаянных домохозяек» у Майка есть карта улицы, где отмечен возраст большинства героинь: Сьюзан — 35 лет, Линнет — 41, Бри — 42, а Мэри Элис — 38. Возраст Габи прикрыт наклейкой. Однако стоит помнить, что сценаристы сериала нередко путались в хронологии и возрастах персонажей, поэтому такие детали не всегда стоит воспринимать всерьёз.



Напоминаем сюжет сериала. В центре истории — четыре женщины, живущие в спокойном пригороде и мечтающие о личном счастье. Сьюзан переживает развод после измены мужа. Габриель, бывшая модель, вышла замуж ради денег, но завела роман с молодым садовником, осознав, что ей не хватает любви. Бри отчаянно пытается удержать брак и справиться с трудными подростками. Линнет оставила успешную карьеру ради семьи и теперь борется с хаосом, устроенным собственными детьми. Их мир рушится, когда подруга Мэри Элис Янг неожиданно сводит счёты с жизнью. После смерти она становится наблюдателем и рассказчиком, раскрывая тайны, скрытые за фасадом идеальной жизни их улицы.