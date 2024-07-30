Сколько дают чаевые в шоу "Битва шефов"?

Наш ответ:

"Битва шефов" — кулинарное шоу на телеканале "Пятница", где команды Константина Ивлева и Рената Агзамова соревнуются в мастерстве. Программа сразу же привлекла внимание зрителей России, для которых подобный жанр давно стал излюбленным.



Согласно правилам, участники поэтапно выбывают, и в финале остаются четверо поваров, чьи блюда оценивают шефы на слепой дегустации. Побеждает тот, чье блюдо больше всего понравилось шефам, и получает денежный приз, называемый "самыми большими чаевыми". Сумма приза не разглашается, но, как правило, в подобных шоу она составляет 150-250 тысяч рублей. Однако для многих участников участие в шоу — это не только шанс выиграть деньги, но и возможность заявить о себе, получить пиар, "засветиться" на телевидении и получить признание.