Сколько дают чаевые победителю в шоу "Молодые ножи"?

Наш ответ:

"Молодые ножи" - это кулинарное шоу на канале "Пятница", где ведущим выступает Константин Ивлев. В шоу участвует шесть поваров, которые проходят различные испытания, чтобы продемонстрировать свои кулинарные навыки. Особым судьей является сам Ивлеев, и ему помогают другие звезды шоу-бизнеса. Победитель получает золотой нож и "самые щедрые чаевые", сумма которых не разглашается, но, по слухам, составляет около 20 тысяч рублей. В дополнение к этому, победитель также получает возможность участвовать в шоу "Адская кухня" без прохождения кастинга. Важно отметить, что чаевые не являются основным призом для победителя; здесь важнее возможность прославиться и попасть на другой известный проект, такой как "Адская кухня".