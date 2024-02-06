Меню
Сколько дают чаевые победителю в шоу "Молодые ножи"?

Олег Скрынько 6 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Молодые ножи" - это кулинарное шоу на канале "Пятница", где ведущим выступает Константин Ивлев. В шоу участвует шесть поваров, которые проходят различные испытания, чтобы продемонстрировать свои кулинарные навыки. Особым судьей является сам Ивлеев, и ему помогают другие звезды шоу-бизнеса. Победитель получает золотой нож и "самые щедрые чаевые", сумма которых не разглашается, но, по слухам, составляет около 20 тысяч рублей. В дополнение к этому, победитель также получает возможность участвовать в шоу "Адская кухня" без прохождения кастинга. Важно отметить, что чаевые не являются основным призом для победителя; здесь важнее возможность прославиться и попасть на другой известный проект, такой как "Адская кухня".

Молодые ножи
Молодые ножи телешоу
2021, Россия
Светлана Некифорова 7 февраля 2025, 16:07
Если быть чуть внимательнее и смотреть не одну серию, то можно узнать что чаевые там 100к. 2ой сезон конец 3ьей серии Юнусов называет сумму...
