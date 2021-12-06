Сколько частей у фильма «Академия вампиров»?

Одна часть. Фильм Марка Уотерса, снятый по первому роману из цикла «Академия вампиров» американской писательницы Райчел Мид, вышел на экраны в 2014 году. После провала в прокате (кассовые сборы в мире составили чуть больше 15 000 000 долларов при бюджете в 30 000 000 долларов) анонс следующей части «Ледяной укус» так и не состоялся. Студия Preger Entertainment, которая занималась созданием франшизы, в 2014 году объявила о том, что нашла инвестора для финансирования второго фильма. Чтобы покрыть часть затрат, была запущена кампания на краудфандинговой платформе Indiegogo.
Однако нужная сумма не была собрана в запланированные сроки, и проект был заморожен.
