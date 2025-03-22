Сколько будет сезонов в сериале "Разделение"?

Наш ответ:

«Разделение» - один из самых популярных сериалов прямо сейчас, который активно обсуждают в интернете. На днях стало известно, что антиутопия получит третий сезон. Как предполагается, предстоящий сезон станет последним и даст ответы на все интересующие вопросы.



Напомним вам сюжет сериала. Корпорация Lumon Industries разработала уникальную технологию контроля за персоналом — «процедуру разделения». Она полностью отделяет воспоминания, связанные с работой, от личной жизни, создавая два независимых сознания. Марк добровольно соглашается на эксперимент, считая, что это поможет ему справиться с прошлым. Однако со временем он начинает ощущать, что не все так идеально, как кажется, и задумывается, действительно ли это было правильным решением.