Сколько будет сезонов в сериале "Разделение"?

Олег Скрынько 22 марта 2025 Дата обновления: 22 марта 2025
Наш ответ:

«Разделение» - один из самых популярных сериалов прямо сейчас, который активно обсуждают в интернете. На днях стало известно, что антиутопия получит третий сезон. Как предполагается, предстоящий сезон станет последним и даст ответы на все интересующие вопросы.

Напомним вам сюжет сериала. Корпорация Lumon Industries разработала уникальную технологию контроля за персоналом — «процедуру разделения». Она полностью отделяет воспоминания, связанные с работой, от личной жизни, создавая два независимых сознания. Марк добровольно соглашается на эксперимент, считая, что это поможет ему справиться с прошлым. Однако со временем он начинает ощущать, что не все так идеально, как кажется, и задумывается, действительно ли это было правильным решением.

