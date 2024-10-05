Сколько будет сезонов в сериале «Извне»?

«Извне» — американский мистический хоррор-сериал, стартовавший в 2022 году. В настоящее время выходят эпизоды третьего сезона. Премьера финальной серии состоится 25 ноября. Несмотря на то, что проект пользуется популярностью у публики и снискал признание специалистов, среди которых Стивен Кинг, о запуске в производство четвертого сезона информации пока нет. Вероятно, решение о дальнейшей судьбе «Извне» будет объявлено по окончании третьего сезона. Впрочем, о продлении на второй и третий сезоны стрим-сервис MGM+ объявлял по ходу выхода новых серий. Таким образом, анонс четвертого сезона можно ждать в конце октября.
