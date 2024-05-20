Сколько будет серий в сериале "Макстон-холл"?

Наш ответ:

На данный момент у сериала «Макстон-холл» шесть серий. Все они вышли на стриминге Prime Video 9 мая. Платформа уже объявила, что шоу будет продлено на второй сезон. Однако сколько всего серий в нем будет — еще неизвестно.



Когда Руби невольно становится свидетелем секрета в частной школе Маxton Hall, наследник миллионного состояния Джеймс Бофорт решает заставить ее замолчать. Однако их страстное противостояние неожиданно пробуждает между ними искру. С этого момента отношения между Джеймсом и Руби становятся всё более напряжёнными и запутанными. Джеймс, привыкший к тому, что все вокруг подчиняются его воле, сталкивается с упрямой и независимой Руби, которая не собирается отступать. Несмотря на начальное недовольство друг другом, они начинают видеть друг в друге нечто большее, чем просто противников. Их вражда постепенно переходит в сложное, но увлекательное взаимодействие, наполненное неожиданными поворотами и сильными эмоциями.