О каком маньяке сериал «Фишер. Затмение»?

«Фишер Затмение» — второй сезон популярного сериала в жанре тру-крайм. Первый сезон вышел в 2023 году, тогда как второй стартовал 29 мая 2025 года. Действие продолжение разворачивается на юге России, куда известные зрителям по первому сезону следователи отправляются для расследования нового громкого дела. Прототипом маньяка из второго сезона является Леван Ароян, получивший прозвища «Санитар» и «Кубанский Чикатило». Во второй половине 1990-х и начале 2000-х он, согласно некоторым сведениям, жестоко убил в Краснодарском крае более двух десяток девушек. В семнадцати преступлениях Ароян признался.
