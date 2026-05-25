Про кого "Первая ракетка"?

« » — долгожданная спортивная драма, премьера которой состоялась на платформе Wink в 2026 году.

О ком идет речь в сериале «Первая ракетка»

Сериал «Первая ракетка» рассказывает про 17-летнюю начинающую теннисистку Катю, которая подает большие надежды. Однажды ее привычная жизнь рушится.



Главная героиня вынуждена бросить большой спорт — у неё нет ни денег, ни нужных знакомств, ни поддержки семьи. Родные считают её теннисную мечту пустой затеей. Тогда девушка превращает ракетку в орудие выживания: она ходит на частные корты Москвы под видом новичка, обыгрывает богатых любителей и делает на этом ставки. Во время одной из таких подпольных игр её замечает Игорь Стрельников — бывший известный теннисист, а теперь уставший и разочарованный тренер. Он давно потерял надежду найти уникального игрока, но в Кате с первого взгляда видит тот самый «неогранённый алмаз». Для Игоря эта встреча становится последним шансом вернуть себе имя в мире спорта, который он покинул. И он решает поставить на девушку всё — саму судьбоносную ставку в своей жизни. Теперь их будущее зависит от того, взойдет ли эта звезда.