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Про кого "Первая ракетка"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 мая 2026 Дата обновления ответа: 25 мая 2026

«» — долгожданная спортивная драма, премьера которой состоялась на платформе Wink в 2026 году.

О ком идет речь в сериале «Первая ракетка»

Сериал «Первая ракетка» рассказывает про 17-летнюю начинающую теннисистку Катю, которая подает большие надежды. Однажды ее привычная жизнь рушится.

Главная героиня вынуждена бросить большой спорт — у неё нет ни денег, ни нужных знакомств, ни поддержки семьи. Родные считают её теннисную мечту пустой затеей. Тогда девушка превращает ракетку в орудие выживания: она ходит на частные корты Москвы под видом новичка, обыгрывает богатых любителей и делает на этом ставки. Во время одной из таких подпольных игр её замечает Игорь Стрельников — бывший известный теннисист, а теперь уставший и разочарованный тренер. Он давно потерял надежду найти уникального игрока, но в Кате с первого взгляда видит тот самый «неогранённый алмаз». Для Игоря эта встреча становится последним шансом вернуть себе имя в мире спорта, который он покинул. И он решает поставить на девушку всё — саму судьбоносную ставку в своей жизни. Теперь их будущее зависит от того, взойдет ли эта звезда.

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Первая ракетка
Первая ракетка спорт, драма
2026, Россия
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