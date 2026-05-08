Про какого маньяка сериал "След Чикатило"?

«След Чикатило» — новый спин-офф культовой отечественной франшизы, посвященной реальным преступным кейсам прошлого.

О ком рассказывается в «Следе Чикатило»

Сериал «След Чикатило» не про маньяка, а про организованную преступную группировку, известную как «Банда амазонок». Она действовала в Ростовской области с 1998 по 2013 год.



Название появилось случайно: рядом с местом преступления нашли нож с надписью «Моей любимой амазонке», хотя он не имел отношения к банде. Организатором стала Инесса Тарвердиева. Ранее она жила в селе Дивное с первым мужем, которого в конце 1990-х убили. Это убийство долго оставалось нераскрытым. Позже Тарвердиева сошлась с Романом Подкопаевым — она утверждала, что именно он расправился с её бывшим супругом. Вместе с ними в банду входили старшая дочь Инессы Виктория, сотрудник ДПС Сергей Синельник и его жена Анастасия (сестра Подкопаева). Бандиты жили на Ставрополье, но нападали в основном в Ростовской области. Передвигались на машине, ночевали в палатке, а после преступлений прятались, а затем возвращались домой.