Про что турецкий сериал «В ожидании солнца»?

Елена Королева 28 октября 2021 Дата обновления: 28 октября 2021
Наш ответ:

В сериале, который выходил на экраны в 2013-2014 годах, рассказывается о судьбе девушки по имени Зейнеп. Вместе со своей матерью Демет она жила в небольшом турецком городке Гельязы. Вместе они работали в магазине, который принадлежал Демет, но с каждым месяцем доход становился все меньше и меньше. В конце концов с собственным бизнесом пришлось распрощаться. В тот самый момент, когда мать и дочь практически опустили руки, к Демет обратилась ее давняя подруга Жале. Она пригласила их к себе в большой город, где Зейнеп могла бы поступить в престижный университет и получить достойное образование.

Героине предстоит адаптироваться к новым условиям, доказать окружающим, что девушка из провинции способна добиться немалых высот и, конечно же, встретить свою первую любовь. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Керем Бюрсин
Керем Бюрсин
Kerem Bürsin
Ханде Догандемир
Ханде Догандемир
Hande Dogandemir
Ягмур Танрисевсин
Ягмур Танрисевсин
Yagmur Tanrisevsin
Исмаил Эге Шашмаз
Исмаил Эге Шашмаз
Ismail Ege Sasmaz
Гёкче Янардаг
Gökçe Yanardag
