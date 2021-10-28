Про что турецкий сериал «В ожидании солнца»?

Наш ответ:

В сериале, который выходил на экраны в 2013-2014 годах, рассказывается о судьбе девушки по имени Зейнеп. Вместе со своей матерью Демет она жила в небольшом турецком городке Гельязы. Вместе они работали в магазине, который принадлежал Демет, но с каждым месяцем доход становился все меньше и меньше. В конце концов с собственным бизнесом пришлось распрощаться. В тот самый момент, когда мать и дочь практически опустили руки, к Демет обратилась ее давняя подруга Жале. Она пригласила их к себе в большой город, где Зейнеп могла бы поступить в престижный университет и получить достойное образование.