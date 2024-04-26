Про что каждый сезон сериала «Американская история ужасов»?

Наш ответ:

«Американская история ужасов» — сериал-антология в жанре хоррор. Каждый из двенадцати вышедших сезонов представляет собой отдельную историю. Иногда сюжеты основаны на реальных событиях.



Сезон 1: «Дом-убийца». События разворачиваются в Лос-Анджелесе в 2010 году. Семейство Хармон перебирается в поместье, имеющее репутацию «дома-убийцы». Члены семьи начинают видеть призраки бывших хозяев дома и убитых ими людей.



Сезон 2: «Психбольница». Место действия — клиника для душевнобольных «Брайарклифф». 1964 год. В учреждение прибывает журналистка Лана Уинтерс, пишущая о серии жестоких убийств женщин. Она собирается написать материал о предполагаемом маньяке Ките Уокере, который попадает в «Брайарклифф». В больнице Лана становится очевидицей ужасных происшествий, а затем сама оказывается пациенткой.



Сезон 3: «Шабаш». Через 300 лет после процесса над салемскими ведьмами, закончившимся массовой казнью, сумевшие избежать экзекуции чародейки пребывают на грани вымирания. Снова подвергшись атаке, они отправляются в специальную школу в Новом Орлеане, чтобы научиться самозащите. Ведьмочка по имени Зои скрывает некую тайну. В это же время в город возвращается могучая ведьма Фиона, которая хочет защитить колдуний род.



Сезон 4: «Фрик-шоу». 1952 год, тихий пригород Джупитера, штат Флорида. Сюда приезжает труппа причудливых артистов. В это же время дает о себе знать зловещая сущность, нагоняющая страх на местное население.



Сезон 5: «Отель». Сыщик Джон Лоу расследует цепочку зверских убийств. Он попадает в загадочную гостиницу «Кортез», где обитают потусторонние постояльцы.



Сезон 6: «Роанок». История о переживаниях супругов, разыгранных актерами. Мэтт и Шелби переезжают жить в Северную Каролину после того, как Мэтт стал жертвой разбойного нападения. Он попал в больницу. Произошедшее инициирует выкидыш у Шелби. Когда они оказываются в новом доме, с ними начинают происходить страшные мистические события.



Сезон 7: «Культ». Пригород Детройта. Эллисон Мейфэр-Ричардс страдает от стрессового расстройства и ряда фобий после терактов 11 сентября. Ей удается умерить свои страдания, но ситуация вновь ухудшается из-за прихода на пост президента США Дональда Трампа. Эллисон начинает терроризировать группа жестоких клоунов, так что ей приходится в одиночку защищать себя и своих близких.



Сезон 8: «Апокалипсис». Недалекое будущее. Ядерный взрыв положил конец былой цивилизации. В специальном бункере, рассчитанном на спасение людей с сильнейшей генетикой, скрываются несколько колоритных персонажей. Уничтожить их пытаются управляющие бункером Вильгемина Венабл и Мириам Мид. Им противостоит Антихрист, которых хочет переправить самых достойных в место под названием «Святилище». В этом сезоне фигурируют персонажи и локации из предыдущих частей. Во флешбэке показано, какие события привели к концу света.



Сезон 9: «1984». Пятеро приятелей едут из Лос-Анджелеса в лагерь «Редвуд», чтобы работать там вожатыми. В лагере начинает орудовать серийный убийца.



Сезон 10: «Двойной сеанс». Сезон состоит из двух историй. В первой пребывающий в кризисе писатель, его беременная жена и их дочь отправляются зимовать в удаленный курортный городок. Там они сталкиваются со зловещими местными обитателями. Во второй части группа студентов, отправившись в поход, оказывается вовлечена в страшный заговор.



Сезон 11: «Нью-Йорк». 1981 год. Нью-Йорк потрясает серия убийств людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Расследуют дело детектив Патрик Рид и репортер Джино Барелли. Позже компанию им составляет Адам Карпентер. Параллельно доктор Ханна Уэллс изучает неведомую болезнь, а вокалистка кабаре Кэти Пиццаз решает проблемы своей бани.



Сезон 12: «Нежность». Главной героиней является женщина, которая уверена, что некая злобная мистическая сила препятствует ее беременности.