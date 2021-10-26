Про что 4-я серия «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

В четвертом эпизоде «Игры в кальмара», получившем название «Придерживайтесь команды», сотрудники привлекают игрока под номером 111 к извлечению органов из тел проигравших. Как выяснится позднее, номер 111 – профессиональный хирург. В обмен за свои услуги он получает информацию о следующей игре. Во время обеда люди из альянса бандита отнимают еду у игроков из другого альянса. Начинается драка, во время которой погибает игрок 271. После его гибели призовой фонд увеличивается на 100 миллионов вон, участники понимают, что смерть каждого игрока приносит в призовой фонд фиксированную сумму.