Про что 4-я серия «Игры в кальмара»?

Елена Королева 26 октября 2021 Дата обновления: 21 января 2025
В четвертом эпизоде «Игры в кальмара», получившем название «Придерживайтесь команды», сотрудники привлекают игрока под номером 111 к извлечению органов из тел проигравших. Как выяснится позднее, номер 111 – профессиональный хирург. В обмен за свои услуги он получает информацию о следующей игре. Во время обеда люди из альянса бандита отнимают еду у игроков из другого альянса. Начинается драка, во время которой погибает игрок 271. После его гибели призовой фонд увеличивается на 100 миллионов вон, участники понимают, что смерть каждого игрока приносит в призовой фонд фиксированную сумму.

После отбоя между игроками происходит драка. Чан, зная, что следующим испытанием будет перетягивание каната, приглашает к себе в команду наиболее сильных игроков. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Lee Jeong-jae
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Park Hae-soo
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Jeong Ho-yeon
Хо Сон-тхэ
Хо Сон-тхэ
Heo Seong-tae
O Янг-су
Oh Yeong-su
