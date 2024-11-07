После какого сезона вышел «Триггер. Фильм»?

Наш ответ:

«Триггер» — популярная российская телефраншиза, выходящая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Оригинальный сериал включает три сезона, но неотъемлемой частью этой истории также является полнометражный «Триггер. Фильм». Он вышел 21 декабря 2023 года и представляет собой прямое продолжение второго сезона. В свою очередь третий сезон, стартовавший 19 сентября 2024 года, — это продолжение фильма. Шоу уже официально продлено на четвертый сезон.



«Триггер» повествует о психологе Артеме Стрелецком, который в работе с пациентами прибегает к шоковой терапии — он не церемонится и всячески провоцирует своих клиентов, побуждая их тем самым не избегать своих проблем, а взяться за их решение. Однако терапия необходима и самому Стрелецкому, потому что его жизнь погружается в хаос.