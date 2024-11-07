Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы После какого сезона вышел «Триггер. Фильм»?

После какого сезона вышел «Триггер. Фильм»?

Олег Скрынько 7 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Триггер» — популярная российская телефраншиза, выходящая в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Оригинальный сериал включает три сезона, но неотъемлемой частью этой истории также является полнометражный «Триггер. Фильм». Он вышел 21 декабря 2023 года и представляет собой прямое продолжение второго сезона. В свою очередь третий сезон, стартовавший 19 сентября 2024 года, — это продолжение фильма. Шоу уже официально продлено на четвертый сезон.

«Триггер» повествует о психологе Артеме Стрелецком, который в работе с пациентами прибегает к шоковой терапии — он не церемонится и всячески провоцирует своих клиентов, побуждая их тем самым не избегать своих проблем, а взяться за их решение. Однако терапия необходима и самому Стрелецкому, потому что его жизнь погружается в хаос.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Триггер. Фильм
Триггер. Фильм триллер, драма
2023, Россия
6.0
Триггер
Триггер драма, триллер, детектив
2020, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше