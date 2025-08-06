Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему застрелилась героиня из сериала "Отчаянные домохозяйки"?

Почему застрелилась героиня из сериала "Отчаянные домохозяйки"?

Олег Скрынько 6 августа 2025 Дата обновления: 6 августа 2025
Наш ответ:

«Отчаянные домохозяйки» — культовый сериал, ставший современной классикой американского телевидения. По сюжету Мэри Элис Янг сводит счёты с жизнью после того, как её начинает шантажировать соседка Марта Хьюбер, раскопавшая мрачную тайну семьи Янг. Ранее Мэри Элис и её муж Пол убили женщину и тайно избавились от тела. Узнав об этом, Марта требует молчания в обмен на неразглашение, что доводит Мэри Элис до отчаяния. В первой серии зрители становятся свидетелями её самоубийства, которое оказывается попыткой уберечь семью от позора. Позже выясняется, что Марта — сестра Фелиции Тилман, и именно Фелиция подтолкнула её к шантажу. После смерти Мэри Элис, Пол убивает Марту, мстя за жену.

В сериале полно других сюжетных поворотов, способных убедить, а персонажи заставляют с интересом смотреть шоу до самого финала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Отчаянные домохозяйки
Отчаянные домохозяйки драма, комедия, детектив
2004, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше