«Вампиры средней полосы» — популярный российский сериал, который осенью 2025 года вернулся на экраны с третьим сезоном.

Почему заменили Женька в «Вампирах средней полосы»

В вампирской саге смена актера, игравшего ключевого персонажа, стала непростой, но творческой задачей. Глеб Калюжный, исполнявший роль обаятельного Женька два сезона, ушел в армию, и создатели сериала столкнулись с дилеммой: убрать популярного героя или найти способ его сохранить.



Был выбран оригинальный сюходный ход. Поскольку Женьку разыскивают в Смоленске, бессмертный доктор Жан проводит ему пластическую операцию. Это гениальное решение не только объяснило появление нового актера, Тимофея Кочнева, но и органично вписалось в фантастический мир, добавив интриги.



Главной сложностью для съемочной группы и самого Тимофея было сохранить душу персонажа — его харизму, дерзость и уникальную «женьковскую» ауру, полюбившуюся зрителям. Шоураннер Алексей Акимов воспринял эту ситуацию как часть жизненных законов, которые нужно принять.



Несмотря на трудности перехода, новый актер успешно влился в роль. Этот ход не только спас героя, но и оживил повествование, дав ему новый виток развития, а фанаты получили возможность заново открыть для себя полюбившегося персонажа в обновленном облике.