Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Почему заменили Женька в "Вампирах средней полосы"?

Почему заменили Женька в "Вампирах средней полосы"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 ноября 2025 Дата обновления ответа: 5 ноября 2025

«Вампиры средней полосы» — популярный российский сериал, который осенью 2025 года вернулся на экраны с третьим сезоном.

Почему заменили Женька в «Вампирах средней полосы»

В вампирской саге смена актера, игравшего ключевого персонажа, стала непростой, но творческой задачей. Глеб Калюжный, исполнявший роль обаятельного Женька два сезона, ушел в армию, и создатели сериала столкнулись с дилеммой: убрать популярного героя или найти способ его сохранить.

Был выбран оригинальный сюходный ход. Поскольку Женьку разыскивают в Смоленске, бессмертный доктор Жан проводит ему пластическую операцию. Это гениальное решение не только объяснило появление нового актера, Тимофея Кочнева, но и органично вписалось в фантастический мир, добавив интриги.

Главной сложностью для съемочной группы и самого Тимофея было сохранить душу персонажа — его харизму, дерзость и уникальную «женьковскую» ауру, полюбившуюся зрителям. Шоураннер Алексей Акимов воспринял эту ситуацию как часть жизненных законов, которые нужно принять.

Несмотря на трудности перехода, новый актер успешно влился в роль. Этот ход не только спас героя, но и оживил повествование, дав ему новый виток развития, а фанаты получили возможность заново открыть для себя полюбившегося персонажа в обновленном облике.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вампиры средней полосы
Вампиры средней полосы комедия, мистика
2021, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Константин Момотов 22 ноября 2025, 21:50
Верните прежнего Женька, ему нет равных по харизме! Так се новый актер...
22 ноября 2025, 21:50 Ответить
Vasilisa Antoshina 28 ноября 2025, 10:50
Согласна! Верните Женька😎 Кочнев не тянет роль Каюжного! И выпустить оставшиеся серии в феврале, это вообще 😩 хотя бы сделайте еще пару сезонов, очень интересно🌸 что заменили Аннушку на Стежко 👍
28 ноября 2025, 10:50 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Когда 4 сезон аниме "Ванпанчмен"? 1 комментарий
Когда выйдет второй сезон сериала «Мертвая точка»? 1 комментарий
«Идеальный вариант, визуально стройнит»: стилист назвала удачный фасон футболки для дам 50+ – будете выглядеть свежо и стильно
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
«Откройте, проверим газ!»: не пустите — штраф до 10 тысяч, пустите — рискуете нарваться на мошенников. Как же быть?
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше