Почему заменили Василису в сериале «Последний богатырь: Наследие»?

Олег Скрынько 1 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Последний богатырь: Наследие» — российский фэнтезийный сериал, который является частью франшизы «Последний богатырь». Действие шоу разворачивается после событий, показанных в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Зрители обратили внимание, что в «Наследии» Василису сыграла не Мила Сивацкая, воплотившая эту героиню в полнометражных картинах, а Александра Урсуляк. Причина рекаста заключается в том, что Сивацкая, будучи украинкой, 24 февраля 2022 года вернулась из России в родной Киев. Посредством соцсетей Сивацкая осудила СВО. Впоследствии актрисе на 50 лет запретили въезд в РФ.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний богатырь. Наследие
Последний богатырь. Наследие фэнтези
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
