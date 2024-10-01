Почему заменили Василису в сериале «Последний богатырь: Наследие»?

«Последний богатырь: Наследие» — российский фэнтезийный сериал, который является частью франшизы «Последний богатырь». Действие шоу разворачивается после событий, показанных в фильме «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Зрители обратили внимание, что в «Наследии» Василису сыграла не Мила Сивацкая, воплотившая эту героиню в полнометражных картинах, а Александра Урсуляк. Причина рекаста заключается в том, что Сивацкая, будучи украинкой, 24 февраля 2022 года вернулась из России в родной Киев. Посредством соцсетей Сивацкая осудила СВО. Впоследствии актрисе на 50 лет запретили въезд в РФ.
Авторизация по e-mail