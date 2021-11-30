Почему заменили Хюррем в турецком сериале «Великолепный век»?

Причиной замены стал уход из проекта Мерьем Узерли. Первая исполнительница роли Хюррем покинула каст в 2013 году, после завершения работы над третьим сезоном. Поэтому в заключительном, четвертом сезоне «Великолепного века» ее место заняла Вахиде Перчин. Замена актрисы вызвала немало споров и домыслов как среди поклонников сериала, так и в СМИ. Журналисты гадали, что именно сподвигло Мерьем Узерли отказаться от дальнейшего участия в звездном проекте – среди возможных причин называли беременность актрисы, проблемы в личной жизни, конфликт с создателями «Великолепного века» из-за гонорара…
Лишь в 2019 году в интервью Узерли рассказала, что ушла из шоу из-за усталости – жесткий график съемок привел «синдрому выгорания».
